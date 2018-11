Ulm (ots) - Gegen 17 Uhr war ein Renault in der Alamannenstraße unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr. Dort war bereits ein Radfahrer unterwegs. Den hatte die Autofahrerin nicht gesehen. Der Radfahrer stürzte. Dabei verletzte sich der 18-Jährige leicht. Der Sachschaden an seinem Fahrrad blieb gering. Die Polizei in Ehingen (0739175880) hat nun den Unfall aufgenommen und ermittelt den Unfallhergang.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

