Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Zwei verletzte Pkw-Insassen nach Ausweichversuch - Kollision mit Baum

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend ist bei Schwörstadt ein Pkw von der Straße abgekommen und frontal in einen Baum geprallt. Die beiden Insassen verletzten sich leicht. Kurz nach 21:00 Uhr war ein 28-jähriger mit seinem Mitsubishi auf der K 6353 unterwegs, als er kurz vor Dossenbach einem Reh ausweichen wollte. Er zog den Wagen nach rechts, geriet von der Straße und prallte gegen einen Baum. Dabei zogen sich der Fahrer und der 48-jährige Beifahrer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um die Verletzten. Am Pkw wurde ein Schaden von rund 10000 Euro verursacht.

