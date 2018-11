POL-HF: Verkehrsunfall mit Verletzten-Verursacher missachtet Rotlicht

Kirchlengern (ots) - (mas) Gestern Abend (20.11), gegen 20.10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Ostring, Höhe der Einmündung Nordring. Ein 75 Jähriger aus Bad Oeynhausen befuhr mit seinem Skoda den Nordring aus Richtung "Hüller Kreuz" kommend in Richtung der Anschlussstelle der BAB 30. In Höhe der Einmündung des Nordring missachtete dieser die für ihn Rotlicht zeigende Ampel und stieß mit einem 18 Jährigen aus Preußisch Oldendorf zusammen, welcher mit seinem VW Touran bei Grünlicht vom Nordring kommend auf den Ostring abbog. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des 75 Jährigen schwer verletzt. Diese wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der 75 Jährige, sowie der 28 Jährige wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Leitstelle Herford

Telefon: 05221 888 1222

E-Mail: leitstelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell