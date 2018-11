POL-HF: Einbruch - Zigarettenautomat an Firma aufgebrochen

Löhne (ots) - (um) Im Industriegebiet in Falscheide in der Straße im Rüsken brachen bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf. Der bisher unbekannte Einbrecher ist am Sonntagabend (18.11.), gegen 20:00 Uhr, von Firmenmitarbeitern bemerkt worden, als er sich vom Gelände schnell entfernte. Die Tat ist wenig später festgestellt und angezeigt worden. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

