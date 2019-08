PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 27.08.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zwei Kleintransporter aufgebrochen, Bad Homburg v. d. Höhe, Daimlertraße / Seifgrundstraße, 25.08.2019, 18.00 Uhr bis 26.08.2019, 07.15 Uhr

(pa)In Bad Homburg wurden in der Nacht zum Montag an unterschiedlichen Tatorten zwei Kleintransporter aufgebrochen. In der Daimlerstraße schlugen Unbekannte auf einem Firmenparkplatz an einem geparkten Ford Transit eine Seitenscheibe ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 4.500 Euro. Aufgrund der Größe des Werkzeugs liegt es nahe, dass zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde. Eine weitere Tat ereignete sich am Montag gegen 02.00 Uhr in der Seifgrundstraße. Hier traf es einen parkenden Fiat Doblo. Auch an diesem wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und diverses Werkzeug gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. In diesem Fall konnte ein mutmaßlicher Täter beobachtet werden. Der Mann wird beschrieben als ca. 40-50 Jahre alt mit kurzem Haar. Getragen haben soll er eine Art Cargohose. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche weitere Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Motorradfahrer schwer verletzt, B456 / Heisterbachstraße, 26.08.2019, gg. 17.00 Uhr

(pa)Am späten Montagnachmittag musste der Fahrer eines Leichtkraftrads nach einem Verkehrsunfall auf der B456 per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 21 Jahre alte Mann wollte von der Heisterbachstraße nach links auf die Bundesstraße 456 abbiegen. Er hielt zunächst am Stoppschild an, achtete beim Abbiegen jedoch offenbar nicht auf andere Verkehrsteilnehmer. So kam es, dass ein aus Richtung Usingen kommendes Fahrschulfahrzeug abrupt abbremsen musste. Die 22-jährige Fahrschülerin sowie der 38-Jährige Fahrlehrer konnten die Geschwindigkeit zwar noch verringern, einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Fahrschulwagen - ein BMW 3er - prallte mit der Front gegen die 125er-Honda des 21-Jährigen. Dieser wurde nach dem Aufprall einige Meter weit durch die Luft geschleudert. Sein Leichtkraftrad kollidierte in der Folge noch mit einem aus Richtung Bad Homburg kommenden Audi A4, gelenkt von einem 58-Jährigen. Der 21-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Helikopter brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den drei Fahrzeugen, die allesamt nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden von ca. 18.500 Euro.

3. Drei Personen bei Abbiegeunfall verletzt, Neu-Anspach, Anspach, Theodor-Heuss-Straße, 26.08.2019, gg. 08.55 Uhr

(pa)Drei leichtverletzte Personen und rund 21.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen in Anspach zutrug. Eine 39-Jährige befuhr gegen 08.55 Uhr die Theodor-Heuss-Straße stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße musste sie mit ihrem Ford C-Max an der Ampelanlage halten. Bei Grünlicht fuhr die Frau geradeaus über die Kreuzung, als eine aus der entgegengesetzten Richtung kommende 37-Jährige mit ihrem Ford Galaxy nach links abbog und dabei die Vorfahrt der 37-Jährigen missachtete. Beide Fahrzeuge stießen in Mitten des Kreuzungsbereichs frontal zusammen. Die Fahrzeugführerinnen sowie ein im Wagen der 39-Jährigen mitfahrendes 4-jähriges Kind wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden zur ambulaten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

4. Auffahrunfall mit Leichtverletzten, Kronberg im Taunus, Hainstraße/B455, 26.08.2019, gg. 19.00 Uhr

(pa)Gestern Abend ereignete sich in Kronberg ein Auffahrunfall. Ein 36 Jahre alter Mann aus Oberursel befuhr mit seinem Skoda die Hainstraße und beabsichtigte auf die B455 aufzufahren. Verkehrsbedingt musste er im Bereich der Auffahrt anhalten. Dies bemerkte ein hinter dem Skoda fahrender 22-Jähriger aus Steinbach in einem VW Kleinwagen zu spät. Der VW prallte mit der Front gegen das Heck des Skoda. Dabei wurden der 36-Jährige sowie seine 43-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die zwei beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt

5. Motorradfahrer stürzt, L3004 zw. Hegewiese und Sandplacken, 26.08.2019, gg. 17.15 Uhr

(pa)Gestern am späten Nachmittag kam es im Feldberggebiet zu einem Motorradunfall. Ein 21-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit seiner Honda auf der L3004 aus Richtung Schmitten kommend in Fahrtrichtung Sandplacken unterwegs. In einer Linkskurve kam er mit seinem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und zu Fall. Dabei verletzte sich der 21-Jährige leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstanden einige Hundert Euro Sachschaden. Es musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

6. Unfallverursacher flüchtig, Bad Homburg v. d. Höhe, Schaberweg, 26.08.2019, 06.50 Uhr bis 14.10 Uhr

(pa)Im Verlauf des Montags beschädigte eine unbekannte Person in Bad Homburg ein parkendes Fahrzeug. Der Fahrer eines blauen VW Golf parkte diesen gegen 06.50 Uhr im Schaberweg. Bei seiner Rückkehr gegen 14.10 Uhr musste er feststellen, dass offenbar ein anderes Fahrzeug seinen Wagen im Vorbeifahren gestreift hatte. Die für den Unfall verantwortliche Person war jedoch davongefahren, ohne sich um eine Begleichung des Schadens, der sich auf ca. 2.500 Euro beläuft, zu kümmern. Deshalb ermittelt nun die Polizeistation Bad Homburg. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich über die Telefonnummer (06172) 120 - 0 dort zu melden.

