Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruchsversuch in Arztpraxis

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 17:30 Uhr, und Mittwoch (21. August 2019), 07:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter, sich Zugang zu einer Praxis an der Mühlenstraße zu verschaffen. Sie drückten ein Fenster zu einem Medikamentenausgabefach auf, konnten von dort aus aber nicht in das Praxisinnere gelangen. Auch an der Eingangstür scheiterten die Täter. Die Polizei Goch erbittet Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen unter Telefon 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell