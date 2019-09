Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - davon eine Trunkenheitsfahrt und eine Person leicht verletzt - Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 12.09.2019, befuhr ein 15-Jähriger gegen 16:25 Uhr mit seinem Fahrrad die Gökerstraße in südliche Richtung. In Höhe der Hausnummer 220 musste der Jugendliche einem PKW ausweichen, den ein 52-Jähriger führte und der zu dieser Zeit aus einer Auffahrt herauskam. Der Jugendliche fuhr zum Ausweichen auf die Fahrbahn und wollte die Gökerstraße komplett queren, dabei fuhr er einem Pkw Nissan in die linke Fahrzeugseite und in der eine 61-Fahrzeugführerin saß und in nödliche Richtung unterwegs war.

Bei dem Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt, die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Um 18:06 Uhr kam es auf der Bismarckstraße/Harlestraße zu einem weiteren Unfall.

Dort befuhr ein 38-Jähriger mit dem Fahrrad den Gehweg, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Eine 53-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot wollte zu dieser Zeit aus einer Seitenstraße abbiegen und übersah den Radfahrer. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, am Pkw entstand Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 38-Jährige alkoholisiert ist. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.

Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

