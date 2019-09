Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Koblenz (ots)

Am Montag, 23.09.2019 wurde gegen 09.40 Uhr eine Fußgängerin im Kreuzungsbereich St.-Josef-Straße / Hohenzollernstraße von einem Pkw erfasst und verletzt. Die 88-Jährige beabsichtigte am dortigen Fußgängerüberweg die Hohenzollernstraße in Richtung St.-Josef-Kirche bei "Grün" zu überqueren. Gleichzeitig fuhr der Fahrer eines Pkw, aus der St.-Josef-Straße kommend, nach rechts in die Hohenzollernstraße ein. Hierbei wurde die Frau von dem Pkw erfasst und zu Boden gestoßen. Hierbei zog sie sich glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu, die jedoch eine stationäre Überwachung in einem Koblenzer Krankenhaus erforderlich machten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell