Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Arbeitsunfall mit einem Schwerverletzten - Hubschraubereinsatz

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 23.10.19, gegen 13.30 Uhr, kam es bei Arbeiten an einem Rückhaltebecken in Schliengen zu einem schweren Arbeitsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 55-jähriger Arbeiter in einem mehrere Meter tiefen Schacht, als ihn von oben eine ausgebaute Pumpe traf. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Schliengen, Müllheim und Bad Bellingen zur Bergung des Verletzten mit etwa 20 Einsatzkräften am Unfallort.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell