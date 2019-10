Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Warmbach: Essen auf Herd vergessen - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund von vergessenem Essen auf dem Herd kam es am Mittwoch, 23.10.19, gegen 19.15 Uhr, in der Barrystraße in Warmbach. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kam es zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben und lüftete das Gebäude. Vorsorglich wurden zwei Bewohner durch den Rettungsdienst versorgt und aufgrund des Einatmens von Rauchgasen ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften am Brandort.

