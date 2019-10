Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in ein Bürogebäude

Hamm - Mitte (ots)

Am Mittwoch, 02. Oktober 2019 um 22.23 Uhr wurde an einem Bürogebäude an der Hafenstraße der Alarm ausgelöst. Vor Ort konnte von der Polizei festgestellt werden, dass ein Fenster aufgehebelt wurde. Offenbar ließen die Täter von ihrem weiteren Vorgehen ab, das Gebäude wurde nicht betreten. Der entstandene Sachschaden an dem Fenster wird auf 1500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ab)

