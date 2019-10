Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit einem Linienbus verletzt

Hamm - Mitte (ots)

Am Mittwoch, 02. Oktober 2019 um 16.50 Uhr wurde eine 40-jährige Radfahrerin aus Hamm auf der Goethestraße bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus der Verkehrsbetriebe Hamm leicht verletzt. Die Radfahrerin befuhr zunächst den Gehweg der Goetehstraße, wechselte dann kurz vor der Bismarckstraße auf die Fahrbahn und kollidierte hier mit dem Linienbus, der in gleicher Richtung fuhr. Die 40-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Sachschaden entstand nicht. (ab)

