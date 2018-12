Kleve-Reichswalde (ots) - Am Donnerstag (6. Dezember 2018) gegen 7.30 Uhr sprach eine unbekannte Frau an der Straße Mühsol aus einem Auto heraus drei Grundschulkinder an. Die Kinder, zwei Mädchen und ein Junge, waren zu Fuß in Richtung der Straße Kattenwald auf dem Weg zur Schule. Die Frau schenkte jedem Kind einen Nikolaus aus Schokolade. Anschließend fuhr sie weiter. Möglicherweise wollte die Frau den Kindern nur eine Freude machen. Es könnten aber auch andere Hintergründe vorliegen.

Die Frau hatte eine helle Hautfarbe und blonde, schulterlange, gelockte Haare. Sie fuhr in einem schwarzen PKW.

Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

Kreispolizeibehörde Kleve

