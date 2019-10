Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrzeugführer bei Zusammenstoß mit einem Lkw schwer verletzt

Hamm - Westen (ots)

Am Mittwoch, 02. Oktober 2019 um 16.40 Uhr stieß ein 66-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mazda auf der Radbodstraße mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen und wurde schwer verletzt. Der 66-Jährige befuhr die Radbodstraße in Richtung Wilhelmstraße und kam aus bisher ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr den Grünstreifen, kam dann wieder auf die Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem Lkw. Der 66-jährige Hammer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär verblieb. Der 47-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug des 66-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt. Die Radbodstraße war zwischen Wilhelmstraße und Lange Straße für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (ab)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell