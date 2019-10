Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in eine Bank

Gelsenkirchen (ots)

In den Vorraum einer Sparkassenfiliale an der Ückendorfer Straße brachen Unbekannte am frühen Mittwochmorgen, 2. Oktober, gegen 4 Uhr ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf und machten sich anschließend erfolglos an den Schließfächern im Eingangsbereich des Geldinstituts zu schaffen. Ohne Beute traten sie die Flucht an. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8110 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

