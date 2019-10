Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Linienbus geriet in Brand

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 2. Oktober, geriet ein Linienbus auf der Florastraße in Brand. Dabei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe, Personen wurden nicht verletzt. Der Bus stand an einer Haltestelle in Höhe des Musiktheaters. Ein aufmerksamer Zeuge merkte gegen 5.10 Uhr eine Rauchentwicklung im Heckbereich des Fahrzeugs. Dort befindet sich der Motor. Der Zeuge informierte den Busfahrer. Der wiederum kümmerte sich sofort um seine vier Fahrgäste und verließ mit ihnen den Bus. Die Fahrerkabine war zu dieser Zeit noch rauchfrei. Kurze Zeit später brannte das Fahrzeugheck. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen ab. Für die Dauer der Löscharbeiten kam es auf der Florastraße zu Verkehrsstörungen, Polizisten leiteten den Verkehr ab.

