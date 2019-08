Polizei Gütersloh

POL-GT: Gestohlenes Auto in Gütersloh entdeckt

Gütersloh (ots)

Gütersloh / Rheda-Wiedenbrück / Dortmund (FK) - Am Mittwoch (28.08., 00.30 Uhr) beabsichtigten Beamte der Polizei Gütersloh auf der Kiebitzstraße einen aus Rheda-Wiedenbrück heranfahrenden rotfarbenen Mazda CX 5 zu kontrollieren.

Der Fahrer des Wagens reagierte nicht auf die Anhaltezeichen, welche aus dem Streifenwagen heraus gegeben wurden und fuhr weiter in Richtung der Straße Sudheide.

Im Rahmen einer Fahndung konnte der Pkw in der Straße Sudheide aufgefunden werden. Es stellte sich heraus, dass der Wagen in der Nacht in Dortmund entwendet wurde.

Das Auto wurde sichergestellt. Eine Insassenfahndung, zu welcher auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief negativ.

Wer kann Hinweise zu den Fahrzeuginsassen geben? Wer hat den Mazda mit Dortmunder Kennzeichen zuvor beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231 1327441 entgegen.

