Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Avenwedde - 14-Jährige verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochmorgen (28.08., 07.10 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall an einem Kreisverkehr an der Friedrichsdorfer Straße.

In Fahrtrichtung Friedrichsdorf kam es kurz hinter einem Kreisverkehr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem auf einem Fußgängerüberweg gehenden 14-jährigen Mädchen.

Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen schwer verletzt.

Das verletzte Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle abgesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell