Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Bus mit Ast und Kastanie beworfen - Fahrgast durch Sturz verletzt

Freiburg (ots)

Das unüberlegte Handeln eines Zwölfjährigen bekam eine junge Frau am Vormittag des 23.10.2019 in der Titiseestraße schmerzlich zu spüren, als dieser einen etwa 50 Zentimeter langen Ast gegen die Frontscheibe eines herannahenden Busses warf. Der Busfahrer bremste nach dem Aufprall stark ab, woraufhin eine 32-jährige Passagierin den Halt verlor, stürzte und sich am Hinterkopf verletzte. Auch das Mobiltelefon der Geschädigte ging hierbei zu Bruch. Die Scheibe des Busses blieb unbeschädigt. Im Laufe der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein weiteres Kind gleichzeitig eine Kastanie in Richtung des Busses geworfen hatte, welche ihr Ziel jedoch verfehlte.

Den beiden strafunmündigen Kindern wurde im Beisein ihrer Eltern und in aller Deutlichkeit vermittelt, dass es nur dem Zufall zu verdanken ist, dass infolge ihres Handelns nicht noch schlimmere Folgen eingetreten sind.

