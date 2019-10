Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/Grenzach: Rennradfahrer gegen geparktes Auto geknallt - leicht verletzt

Mit seinem Rennrad war am Mittwochmorgen, 23.10.2019, gegen 07.00 Uhr, ein 45 Jahre alter Mann in der Ritterstraße, in Fahrtrichtung Rheinfelden, unterwegs. Aufgrund Unachtsamkeit fuhr er auf einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Renault Clio auf und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vom DRK ins Krankenhaus verbracht. An seinem Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, am Clio 1000 Euro.

