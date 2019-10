Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Rollerfahrerin stürzt bei Bremsmanöver - leicht verletzt

Eine Rollerfahrerin ist am Dienstagmorgen, 22.10.2019, auf der B 3 zwischen Eimeldingen und Binzen bei einem Bremsmanöver gestürzt und wurde dabei leicht verletzt. An der Unfallstelle wurde die 56-jährige vom Rettungsdienst versorgt. Kurz nach 07:30 Uhr war sie an einem haltenden Pkw vorbeigefahren. Der Pkw-Fahrer wollte einem Lkw die Einfahrt vom dortigen Autohof ermöglichen. Als die Frau dies erkannte, bremste sie stark und verlor auf der nassen Straße die Kontrolle. Ihr Roller wurde durch Kratzer beschädigt. Zu einem Kontakt mit einem anderen Fahrzeug kam es nicht.

