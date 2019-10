Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Aufregung in einem Pflegeheim - zwei Brandalarme an einem Abend

Freiburg (ots)

Gleich zwei Brandalarme gab es am Dienstagabend, 22.10.2019, in einem Pflegeheim in Weil am Rhein. Kurz vor 18:30 Uhr rückten Feuerwehr, DRK und die Polizei zum Pflegeheim aus, nachdem im Untergeschoss ein Brandmelder angeschlagen hatte. Dort war eine stärkere Rauchentwicklung aus der Stationsküche festzustellen. In der dortigen Mikrowelle glimmte ein Kirschkernkissen. Das Küchengerät wurde von der Feuerwehr nach draußen gebracht und abgekühlt. Ein offenes Feuer gab es nicht. Die zuvor evakuierten Bewohner und Pflegekräfte dieser Station konnten noch am Abend wieder zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes war die vorbeiführende Straße gesperrt. Als die Einsatzkräfte gerade am Abrücken waren, löste gegen 20:00 Uhr der Feueralarm ein zweites Mal aus. Ein Bewohner hatte direkt unter einem Rauchmelder inhaliert und deshalb hatte der Melder Alarm geschlagen. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden. Nun konnten tatsächlich alle Einsatzkräfte entlassen werden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell