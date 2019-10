Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Zwei Unfälle an der Einmündung B 34/Am Liederbach - Motorradfahrer schwer, eine Autofahrerin leicht verletzt

Am Dienstag, 22.10.2019, krachte es gleich zwei Mal auf der B 34 in der Waldshuter Liedermatte an der dortigen Einmündung zur Straße Am Liederbach. Ein Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, eine Autofahrerin wurde leicht am Knie verletzt. Gegen 16:40 Uhr kam es dort zum Zusammenstoß zweier Autos. Eine 66 Jahre alte Ford-Fahrerin hatte die Vorfahrt einer von links auf der B 34 kommenden 25 Jahre alten VW-Fahrerin missachtet. Beim Zusammenstoß verletzte sich die VW-Fahrerin leicht, der Sachschaden blieb mit ca. 1000 Euro überschaubar. Kurz vor 17:30 Uhr passierte an der gleichen Stelle der zweite Unfall mit gleichem Unfallhergang. Ein aus der Straße Am Liederbach herausfahrender 80 Jahre alter Renault-Fahrer übersah einen auf der B 34 von links herannahenden 56 Jahren alten Motorradfahrer. Das Motorrad prallte gegen die Front des Renaults und wurde dadurch nach links abgewiesen. In der Folge prallte das Motorrad noch gegen einen auf der dortigen Linksabbiegespur befindlichen VW. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die beiden Autofahrer und weitere Insassen blieben unverletzt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei knapp 10000 Euro. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungs-und Bergemaßnahmen.

