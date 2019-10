Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Kind bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Dienstagabend, 22:10.2019, auf dem Waldshuter Aarberg hat sich ein 8-jähriges Kind schwer verletzt. Kurz nach 17:30 Uhr war das Mädchen mit ihrem Kinderfahrrad vom Gehweg über die Einmündung des Kirschbaumweges gefahren. Dabei kollidierte sie mit dem dort fahrenden Pkw eines 59 Jahre alten Mannes. Das Mädchen wurde zunächst im Krankenhaus in Waldshut versorgt, bevor sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik verlegt wurde. Die junge Radfahrerin trug keinen Fahrradhelm. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Blechschaden von ca. 500 Euro verursacht.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell