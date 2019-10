Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Mann wird mit Besenstil attackiert

Freiburg (ots)

Dienstagnacht, 23.10.2019 gegen 4:10 Uhr wurde ein 36jähriger Mann auf Geräusche vor seinem Haus in der Kantstraße in Breisach aufmerksam. Als er dieses verließ, wurde er von zwei Unbekannten Tätern, im unverschlossenen Vorbau seines Hauses, mit einem Besenstil angegriffen, woraufhin die beiden Männer die Flucht ergriffen. Einer der Täter lief in Richtung Hohenzollernstraße, der Andere in Richtung Neuer Weg. Im Vorbau des Hauses wurden eine Kommode und ein Schuhregal durchwühlt. Der Anwohner wurde leicht verletzt, und durch das DRK in eine Klinik verbracht. Einer der Täter war dunkel bekleidet, mit einem schwarzen Pullover auf dessen Vorderseite sich ein weißer Aufdruck befindet. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Breisach zu melden, Telefon 07667/911 70.

