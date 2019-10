Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Sturz aus großer Höhe

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 22.10.2019 gegen 10:30 Uhr, ereignete sich ein Arbeitsunfall in einem Breisacher Kieswerk. Ein Werkselektriker wollte einen technischen Defekt einer Antenne auf dem Dach eines Betriebsgebäudes beheben, als er durch eine der Deckenplatten brach und sechs Meter tief abstürzte. Der verunfallte Elektriker konnte selbstständig auf sich aufmerksam machen und bekam unverzüglich Erste Hilfe geleistet. Der Mann verletzte sich am Kopf und einem Arm, die hinzugerufene Polizei, konnte keine Verstöße gegen Unfallverhütungsvorschriften feststellen.

