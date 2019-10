Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Hilfe dank aufmerksamem Nachbar

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Dienstagabend wandte sich ein aufmerksamer Mitbürger an die Polizei. Ihm war aufgefallen, dass er einen Nachbarn schon länger nicht mehr gesehen hatte. Ferner brenne seit einiger Zeit das Licht in dessen Wohnung, was ihm aufgrund der Gesamtumstände Sorge bereite. Die Polizei war schnell vor Ort und sah die Sorge des Nachbars für durchaus als berechtigt an. Weil niemand öffnete und ein schnelles Öffnen der Wohnung durch einen Schlüsselträger nicht möglich war, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür. Rasch war klar, dass der Mann im Alter Mitte 60 dringend medizinische Hilfe benötigte. Durch die Aufmerksamkeit und Fürsorge des Nachbarn konnte Hilfe in letzter Minute geleistet werden. Der alleinlebende Mann wird derzeit im Krankenhaus versorgt.

