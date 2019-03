Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mit Auto in Supermarkt gefahren

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Samstagmorgen mit einem zuvor gestohlenen Ford Fiesta in einen Supermarkt an der Alten Dorfstraße in Baccum eingebrochen. Sie fuhren gegen 3.10 Uhr mit dem Auto durch die geschlossene Eingangstür. Vermutlich hatten sie es auf Auslagen des Supermarktes abgesehen. Weil aber Mitarbeiter der angrenzenden Backstube auf den Lärm aufmerksam wurden und nachsahen, ergriffen die Täter die Flucht. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

