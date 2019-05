Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Mutmaßlicher Drogenhändler in Untersuchungshaft

Am Mittwoch, 08. Mai 2019, durchsuchten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta die Wohnung eines 21-Jährigen aus Barßel. Dieser steht im Verdacht Betäubungsmittel, teils auch an Minderjährige, zu verkaufen. Im Rahmen der Durchsuchung wurden Drogen, Bargeld und weitere Gegenstände aufgefunden, die auf ein Handeltreiben mit Betäubungsmitteln deuten. Noch am selben Tag wurde der 21-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg beim Amtsgericht Cloppenburg vorgeführt und die Untersuchungshaft angeordnet. Der 21-Jährige ist der Polizei kein Unbekannter. Bereits in der Vergangenheit wurde gegen diesen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Erst im Februar dieses Jahres durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung in Barßel und beschlagnahmten Betäubungsmittel sowie Verkaufsutensilien.

Barßel - Sachbeschädigung an Schule

In der Nacht zu Donnerstag, 16. Mai 2019, beschädigten unbekannte Täter zwölf Pflanzen einer Buchenhecke auf einem Schulhof an der Friesoyther Straße. Außerdem wurden die Dachpfannen des dortigen Fahrradunterstandes beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499/9430) entgegen.

