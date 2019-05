Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190507.3 Lunden: Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht!

Lunden (ots)

In der vergangenen Woche hat ein Unbekannter in Lunden zwei Fahrzeuge zerkratzt und damit einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

In der Nacht zum Donnerstag beschädigte eine Person in der Südbahnhofstraße einen Opel Vectra durch Zerkratzen der Fahrertür mit einem unbekannten Gegenstand. Einen zweiten Wagen beschädigte vermutlich derselbe Mensch in der Nacht zum letzten Sonntag. Der Ford Mondeo stand ebenfalls in der Südbahnhofstraße am Straßenrand - er wies nach der Tat Lackschäden im hinteren Bereich auf.

Zeugen, die in den genannten Tatzeiten verdächtige Personen beobachtet haben oder die ansonsten Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich mit der Polizei in Lunden unter der Telefonnummer 04882 / 1410 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

