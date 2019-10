Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Ihringen - Anhängerdiebstahl von Privatgelände

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 22.10.2019 auf Mittwoch, 23.10.2019 gegen 1:10 Uhr, wurde die Polizei, im Rahmen einer Streifenfahrt, auf einen entgegenkommenden PKW samt Anhänger aufmerksam. Das Gespann geriet in den Fokus, da der Anhänger unbeleuchtet war. Trotz sofortigem Wenden der Streifenbesatzung, geriet das PKW - Anhänger - Gespann aus deren Sichtfeld. In Gündlingen konnte der Anhänger schließlich, mitten auf der Straße abgestellt, aufgefunden werden. Es stellte sich heraus, dass dieser, einem Mann in Ihringen gehört, von dessen Anwesen der Anhänger in der Nacht entwendet wurde. Tatverdächtig sind die Insassen eines dunklen Mercedes mit Villingen - Schwenninger Kennzeichen. Hierbei soll es sich um vier junge Männer handeln. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, Telefon: 07667/911 70.

