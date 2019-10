Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Baumarkt - drei Tatverdächtige von Bürger aufgeschreckt - Ermittlungen dauern an

Ein aufmerksamer Bürger hat am Sonntagabend, 13.10.2019, in Rheinfelden drei mutmaßliche Tatverdächtige bei einem Einbruch in einen Baumarkt aufgeschreckt. Dem Bürger waren gegen 20:45 Uhr die Personen aufgefallen. Eine soll sich im Außenbereich des Baumarktes befunden haben, eine zweite stand Schmiere und eine dritte saß startbereit in einem Auto. Als sie sich ertappt fühlten, flüchteten zwei in diesem Pkw, ein Tatverdächtiger zu Fuß. Das Diebesgut, Kameras und Leuchten im Wert von 2500 Euro, ließen sie zurück. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen führten auf die Spur einer 20 Jahre alten Frau und ihres 23-jährigen Lebensgefährten. Noch in der Nacht wurden deren Wohnung und das mutmaßliche Fluchtfahrzeug durchsucht und mögliche Beweismittel beschlagnahmt. Sie wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen kamen die beiden wieder auf freien Fuß. Der dritte Tatverdächtige ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

