Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto massiv beschädigt

Freiburg (ots)

Ein in Lörrach geparktes Auto wurde vermutlich in der Nacht zum Samstag, 12.10.2019, massiv beschädigt. Am Skoda, der in der Schlachthofstraße in der dortigen Parkzone abgestellt war, wurde die Windschutzscheibe mit einem unbekannten Werkzeug demoliert und der Lack rundherum zerkratzt. Der Sachschaden dürfte bei rund 5000 Euro liegen. Der Wagen stand dort in der Zeit von Freitag, 21:00 Uhr, bis Samstag, 15:00 Uhr.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell