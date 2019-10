Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutmaßlicher Fahrraddieb ertappt - Polizei sucht Besitzer der Fahrräder!

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 14.10.2019, wurde in Lörrach ein mutmaßlicher Fahrraddieb nach einem Fluchtversuch gestellt. Der 23-jährige war gegen 20:45 Uhr einer Streife am Berliner Kreisel aufgefallen. Er fuhr mit einem Fahrrad ohne Licht, ein weiteres führte er mit. Die Aufforderung, anzuhalten, ignorierte der Fahrradfahrer. Er flüchtete über einen Gehweg, zwei Beamte aus dem Streifenwagen nahmen zu Fuß die Verfolgung auf, ein Beamter folgte mit dem Einsatzfahrzeug. Während seiner Flucht ließ der Mann das mitgeführte Fahrrad fallen. In der Mozartstraße schließlich konnte der Fahrradfahrer zum Anhalten gezwungen werden und wurde vorläufig festgenommen. Er hatte einen Bolzenschneider dabei. So erscheint es wahrscheinlich, dass die beiden Fahrräder zuvor von dem Mann gestohlen wurden. Es handelt sich um zwei Herrenräder. Eines ist grün, Marke Olympic, Modell 1956, und schon alt. Das Zweite ist orange, Marke Raceface, Modell Turbine und neuwertig. Das Polizeirevier Lörrach sucht die Eigentümer dieser Fahrräder. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621 176-0 zu melden.

