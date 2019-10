Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Lkw verliert Teil der Ladung und beschädigt damit Auto

Freiburg (ots)

Die B 317 befuhr am Montag, 14.10.2019, gegen 13.40 Uhr, ein Lkw von Lörrach her kommend in Richtung Schopfheim. Auf Höhe der Firma Endress und Hauser verlor er ein Stück Holz oder einen Stein von seinem Lkw. Dieses geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes einer 55 Jahre alten Frau. Der Lkw fuhr weiter. Vermutlich bemerkte er das Unfallgeschehen nicht. Die 55-jährige blieb unverletzt. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

md/ma

