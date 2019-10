Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Einbrüche in Gewerbebetriebe

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende, 12.- 14.10.2019, kam es zu mehreren Einbrüchen in Gewerbebetriebe in der Gemeinde Wutöschingen. Im Industriegebiet von Horheim waren drei Firmen betroffen, ein Zimmerreibetrieb, ein Fensterbauer und Unternehmen für Messtechnik. Hier konnte in der Nacht zum Sonntag, gegen 00:30 Uhr, eine verdächtige Person überrascht werden. Diese flüchtete zu Fuß, gestohlen wurde nichts. Bei dem Fensterbauer wurde schon zum zweiten Mal eingebrochen, die erste Tat geschah hier am Mittwochabend, 09.10.2019. Der Täterschaft hatte es auf Bargeld abgesehen. Der Diebstahlsschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Einbrüche wurden der Polizei am Montag bekannt. Ebenso wurde erneut ein Betrieb im Gewerbegebiet von Degernau von Einbrechern heimgesucht. Dem Täter fiel ein dreistelliger Bargeldbetrag in die Hände.

