Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Falschfahrerin auf der Autobahn

Freiburg (ots)

Mit ihrem Honda Jazz befuhr am Montag, 14.10.2019, gegen 09.30 Uhr, eine 84 Jahre alte Frau die L 141 von Lörrach her kommend und beabsichtigte auf die Autobahn aufzufahren. Aus noch unklaren Gründen fuhr sie in die falsche Richtung auf die Autobahn auf. Nach rund 500 Meter bemerkte sie ihren Fehler und versuchte, auf der Autobahn zu wenden. Zeitgleich kam ein Reisebus aus der dort lang gezogenen Linkskurve bergwärts angefahren. Der Busfahrer sah den quer stehenden Honda auf der Fahrbahn, konnte aber durch starkes Abbremsen und nach links ausweichen eine Kollision vermeiden. Beim Bremsvorgang wurde keiner der mitfahrenden Gäste verletzte. Anschließend hielt der Busfahrer auf dem Pannenstreifen an und stieg aus, um nachfolgende Verkehrsteilnehmer zu warnen. Die 84-jährige hatte es dann aber geschafft, ihren Honda zu wenden und fuhr ganz aufgelöst hinter den Bus auf den Pannenstreifen. Verletzt wurde bei der Aktion niemand, es entstand kein Sachschaden. Die Honda Fahrerin wurde von der Polizei von der Autobahn geleitet.

