Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: 10-jähriger mit Fahrrad gestürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 10-jähriger Junge ist am Montagmittag, 14.10.2019, in Lörrach mit seinem Fahrrad gestürzt. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Mit dem DRK kam es ins Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung. Gegen 15:50 Uhr hatte der Junge die Absicht, in der Teichstraße auf den Gehweg zu fahren. Beim Überfahren des Bordsteins verlor er die Kontrolle und flog auf den Asphalt. Der Junge trug einen Fahrradhelm.

