Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Hauptstraße - heller Lkw mit Kastenaufbau gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 14.10.2019, hat ein bislang unbekannter Lkw in der Lörracher Hauptstraße einen entgegenkommenden Pkw gestreift und der oder die Fahrerin ist anschließend einfach weitergefahren. Kurz nach 08:00 Uhr war es zum Streifvorgang zwischen dem Lkw und einem schwarzen Alfa Romeo aufgrund der engen Verkehrsverhältnisse gekommen. Der Lkw war in Richtung Salzert unterwegs. Am Alfa wurde die hintere linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden dürfte bei rund 1000 Euro liegen. Ohne sich darum zu kümmern, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Vom Lkw ist bekannt, dass er beige war und einen Kastenaufbau ohne Aufschrift hatte. Von der Größe her müsste dieser im Bereich zwischen 7,5 und 12 Tonnen des zulässigen Gesamtgewichts liegen. Zum Fahrer sind keine Erkenntnisse vorhanden. Das Polizeirevier bittet um weitere Zeugenhinweise (Kontakt 07621 176-0).

