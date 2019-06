Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Rennradfahrer übersehen - leicht verletzt ++ Einbrüche in Wohngebäude ++ Motorradfahrer stürzen - in Kurve touchiert ++ Kupferstandrohr von Regenrinne demontiert ++

Lüneburg (ots)

Presse - 24.06.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Rennradfahrer übersehen - leicht verletzt

Einen 47 Jahre alten Lüneburger mit seinem Rennrad übersah eine 43 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford Kuga in den Morgenstunden des 24.06.19 in der Reichenbachstraße. Die Ford-fahrerin wollte gegen 08:15 Uhr nach rechts auf den Reichenbachparkplatz abbiegen und übersah den in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer. Der Rennradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1100 Euro.

Reppenstedt - Einbrüche in Wohngebäude

In zwei Wohnhäuser im Adlerweg sowie im Falkenweg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 21. Bis 23.06.19 ein. Die Täter öffneten jeweils gewaltsam ein Fenster, gelangten in die Gebäude und erbeuteten Münzen, Bargeld und Schmuck. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw VW Polo aufgebrochen - keine Beute

Einen Bei der St.-Johanniskirche abgestellten Pkw VW Polo brachen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 23.06.19 auf. Vermutlich gegen 17:00 Uhr zerstörten die Täter eine Seitenscheibe, erbeuteten vermutlich jedoch nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Schwelbrand in Stromverteiler - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zu einem Brand im Stromverteiler einer Halle in der Industriestraße kam es in den Nachmittagsstunden des 23.06.19. Die Feuerwehr war gegen 16:30 Uhr im Löscheinsatz. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei geht von einem "technischen Defekt" als Ursache aus.

Lüneburg - Kellerverschlag aufgebrochen

Einen Kellerverschlag brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 21. Und 24.06.19 in einem Mehrparteienhaus im Pulverweg auf. Die Täter öffneten gewaltsam ein Vorhängeschloss und erbeuteten Werkzeug. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Langendorf - Motorradfahrer stürzen - in Kurve touchiert

Leichte Verletzungen erlitten zwei 25 und 28 Jahre alte Motorradfahrer/-Innen in den späten Nachmittagsstunden des 23.06.19 auf der Landesstraße 256. Der 28 Jahre alte Fahrer einer Suzuki und die 25 Jahre alte Fahrerin einer Yamaha (beide aus dem Landkreis Ratzeburg) war gegen 17:50 Uhr in Langendorf unterwegs und kollidierten im Verlauf einer Kurve aufgrund zu geringen Abstands. Beide Biker stürzten. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Sattelzugfahrer übersieht Radfahrer - leichte verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 56 Jahre alter Radfahrer in den Morgenstunden des 24.06.19 in Neu Ripdorf. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs Volvo musste gegen 10:00 Uhr verkehrsbedingt auf dem Radweg halten. Als der Lkw wieder anfuhr, übersah der Fahrer den Radler. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro.

Uelzen - "Auseinandersetzung" in Kneipe

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 34 Jahre alten Uelzener nach einem Streit in einer Kneipe in der Lüneburger Straße in den späten Abendstunden des 23.06.19. Der Uelzener hatte gegen 23:15 Uhr einem 46-Jährigen im Gastraum mehrfach mit der Faust geschlagen und in der Folge mit einem Bierglas geworfen. Der 46-Jährige erlitt Verletzungen u.a. am Ellenbogen und wurde im Klinikum behandelt.

Uelzen - "renitenter 30-Jähriger"

Mit einem aggressiven und renitenten 30-Jährigen hatte es die Polizei in den Nachtstunden zum 24.06.19 auf dem Gelände einer Tankstelle in der Veerßer Straße zu tun. Der Mann aus Algerien fiel gegen 03:45 Uhr durch sein aggressives Verhalten auf. Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei dem Mann aus Uelzen parallel Betäubungsmittel fest. Zur Verhinderung von Straftaten wurde der 30-Jährige in Gewahrsam genommen. Dabei spukte der Mann die Beamten an und leistete Widerstand. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bad Bevensen - Kupferstandrohr von Regenrinne demontiert

Ein Kupferstandrohr aus Kupfer der Regenrinne eines Gebäudes in der Klein Hesebecker Straße demontierten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 21. Und 24.06.19. Parallel versuchten sich die Diebe an zwei weiteren Standrohren; schafften es jedoch nicht diese zu demontieren. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell