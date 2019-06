POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 21.06.19 - 23.06.19 ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 21.06.19 - 23.06.19

Lüneburg - Eine offenstehende Terrassentür nutzte ein Dieb, um am Freitag gegen 14:45 Uhr in eine Wohnung bei Mönchsgarten einzusteigen. Der Mann nahm eine Stoppuhr an sich und flüchtete, als die im Keller aufhältige Bewohnerin ihn bemerkte. Eine weitere Tat ereignete sich am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr in einer Wohnung im Lüner Weg. Hier öffnete ein Unbekannter die unverschlossene Eingangstür einer Wohnung und entwendete Bargeld von einem Schreibtisch.

Lüneburg - Als Handwerker getarnt gelangte ein Mann am Freitagvormittag in die Wohnung einer 75-jährigen Frau in der Graf-von-Moltke-Straße. Der Mann gab vor, den Wasserdurchfluss prüfen zu müssen. Tatsächlich "prüfte" er jedoch den Inhalt einer Tasche der Geschädigten und entwendete ihre Geldbörse und ihr Mobiltelefon.

Lüneburg - Am Samstag gegen Mitternacht brannte auf einem Verbindungsweg zwischen Oedemer Weg und Ginsterweg ein Motorroller. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell ablöschen. Wie sich herausstellte, war der Roller bereits 2018 als gestohlen gemeldet worden. Durch das Feuer wurden auch ein Holzelement eines angrenzenden Gartenzauns sowie einige Bäume beschädigt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Lüneburg unter Tel.: 04131-83062215 entgegen.

Lüneburg - Ein 19-jähriger alkoholisierter Mann geriet an einem Imbiss an den Brodbänken am frühen Samstagmorgen mehrfach in einen Streit. Als er sich schließlich entfernte, trat er gegen ein Taxi und beschädigte den Außenspiegel. Er durfte seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.

Lüneburg - Am Samstagmittag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Kreisstraße 37 zwischen Deutsch Evern und Lüneburg durch. In eineinhalb Stunden wurden acht Verstöße geahndet. Der Spitzenreiter fuhr 98 Km/h bei erlaubten 50 Km/h.

Lüneburg - In ein Tanzstudio in der Dorette-von-Stern-Straße brachen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag ein. Sie hebelten eine Tür auf, verschafften sich so Zutritt und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Lüneburg - Am Samstag gegen 14:30 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Graffitisprayer, der sich gerade an einer Brücke hinter dem Behördenzentrum Auf der Hude verewigt hatte. Die Beamten konnten den 21-jährigen, aus Frankreich stammenden, Mann in der Nähe feststellen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüneburg - Als die Polizei am Samstagnachmittag zu einem Ladendiebstahl in der Großen Bäckerstraße gerufen wurde, staunten die Beamten nicht schlecht. Bei der Durchsuchung des Diebes kamen zwei Taschenmesser, eine Wurfaxt sowie einige Betäubungsmittel zum Vorschein. Nun erwarten den 57-jährigen Mann gleich mehrere Strafverfahren.

Lüneburg - Am frühen Sonntagmorgen warf ein 38-jähriger Mann die Scheibe eines Schuhgeschäfts in der Kuhstraße mit einem Stein ein und entwendete diverse Schuhe. Dies konnte von Passanten beobachtet werden und sie hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Der Gesamtschaden kann auf über 1500 Euro beziffert werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Barum - Am Sonntag, gegen 03:00 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 23-jährigen Mann, der mit seinem Pkw durch St. Dionys fuhr. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,07 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüchow-Dannenberg

Freitag Am Freitag kam es um 05.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K 8 zwischen Wedderien und Metzingen. Dabei verlor der 48-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam mit dem RTW ins Krankenhaus.

Samstag Am Samstag kam es gegen 11.20 Uhr in der Ortschaft Gorleben zu einer leichten Kollision zwischen einem Pkw und einem Krad. Hierbei befuhr der Pkw-Fahrer die K2 aus Richtung Lüchow kommend und übersah den aus Richtung Schnackenburg kommenden Motorradfahrer. Dieser verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Sonntag In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Veranstaltungsgelände des Schützenfestes Lüchow zu einer Körperverletzung, nach welcher der Beschuldigte von der Polizei einen Platzverweis für das Gelände erhielt. Kurze Zeit später mussten die Beamten erneut ausrücken, da derselbe Herr gegen den Platzverweis verstieß und erneut eine Körperverletzung beging. Der stark alkoholisierte Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Ebenfalls im Laufe der Nacht wurde in der Humboldtstraße in Lüchow ein PKW VW Beetle angegangen. Ein bisher unbekannter Täter zerstach dabei einen Reifen des Fahrzeuges und schlitzte das Verdeck des Cabrios auf. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Uelzen

Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, gegen 22:05 Uhr, befuhr in Bad Bevensen, Röbbeler Str., ein 36-jähriger Mann mit seinen Pkw unter dem Einfluss alkoholischer Getränke im öffentlichen Verkehrsraum. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert, bei der Blutentnahme leitstete er Widerstand. Er musste mit vier Beamten fixiert werden. Zwei Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Verletztem und Teilsperrung Samstag, gegen 05:12 Uhr, befuhr ein 29-jähriger mit seinem Transit die B4 in Grünhagen. Der Beteiligte kommt nach links von der Fahrbahn ab und rutscht in einen Graben. Seinen Angaben nach, habe das Fahrzeug plötzlich zur Seite gezogen. Er habe noch versucht gegen zu lenken, dies jedoch erfolglos. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und der Airbag ist ausgelöst. Er klagt im Laufe der Sachverhaltsaufnahme über Schwindel und Brustschmerzen. Ein RTW bringt ihn ins Klinikum. Zwischen 09:00 und 11:15 Uhr musste auf der B4 Verkehrsregelung betrieben werden, um das Bergen des verunfallten Transporters mit schwerem Gerät zu ermöglichen. Halbseitige Sperrung auf der Fahrbahn Richtung Uelzen.

Feuer Samstag, gegen 18:40 Uhr, Bienenbüttel, Am Sülzbruch. Die Gasflasche eines Gasgrills gerät in Brand, das Feuer greift auf die Terrassenüberdachung und das Wohnhaus über. Dies ist nun unbewohnbar. Es wird ein Schaden von mindestens 50.000,- Euro vermutet. Eine 46-jährige Anwohnerin wird durch die Feuerwehr geborgen und verletzt (Rauchgasvergiftung) ins Krankenhaus verbracht. Ursache könnte ein technischer Defekt gewesen sein, die Ermittlungen dauern an.

