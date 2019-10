Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Einbruchsversuch in Discounter - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruchsversuch in einen Discounter in Klettgau-Erzingen kam es am Dienstagabend, 22.10.2019. Gegen 22:20 Uhr machten sich Unbekannte an der Ausgangstür an der Frontseite des Gebäudes zu schaffen, das in der Straße Am Güterbahnhof liegt. Dadurch löste der Alarm aus. Der oder die Täter ließen dann von ihrem Vorhaben ab. Wer gestern Abend Verdächtiges in Erzingen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0, zu melden.

