POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Bodenseekreis

Markdorf

Einbruch in Vereinsgaststätte

In der Zeit von Sonntagnacht, 23.15 Uhr, bis Montagnachmittag, 15.30 Uhr, ist ein unbekannter Täter über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür in ein Vereinslokal in der Straße "Am Sportplatz" eingedrungen und hat einen Laptop, eine Playstation 4 mit Zubehör und rund 200 Euro Bargeld sowie zwei Flaschen Whiskey entwendet. Anschließend begab sich der Einbrecher noch in die Vereinsräume, wo er eine Kasse aufbrach, in der sich jedoch kein Geld befand. Während der Wert des Diebesgutes bei rund 500 Euro liegt, beträgt der angerichtete Sachschaden etwa 800 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Vereinsgaststätte beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, zu melden.

Salem

Arbeitsunfall

Mit schweren Verletzungen musste ein 59-jähriger Arbeiter am Montagabend gegen 16.50 Uhr nach einem Unfall auf einer Großbaustelle in Mimmenhausen vom Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Friedrichshafen gebracht werden. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatte sich eine etwa 400 Kilogramm schwere Schalungsplatte beim Anheben mit einem Kran aus bislang unbekannter Ursache aus den Schalungshaken gelöst und war umgekippt. Dabei traf sie den 59-Jährigen im Rückenbereich. Ob die Schalungshaken eventuell nicht ordnungsgemäß an der schweren Platte angebracht waren, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Überlingen

Unfall sorgt für größere Verkehrsprobleme

Für etwa zwei Stunden musste die B 31 bei Überlingen-Nußdorf heute Nachmittag in beide Richtungen wegen eines Verkehrsunfalls im dortigen Baustellenbereich gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Die Lenkerin eines Ford Galaxy hatte kurz nach 12.30 Uhr die Bundesstraße von Überlingen kommend in Richtung Meersburg befahren und war im Bereich der baustellenbedingten Fahrbahnverengung auf das abfallende Bankett geraten. Beim Versuch, wieder auf die Straße zurückzulenken, kam die Frau mit ihrem Auto auf die Gegenfahrspur und stieß dort seitlich mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Während die Unfallbeteiligten unverletzt blieben, musste der Pkw abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich in der Zeit von 15. bis 21. Oktober 2019 in der Weinbergstraße ereignete. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker im fraglichen Zeitraum gegen einen in Höhe des Gebäudes 29a geparkten BMW Mini geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, entgegen.

