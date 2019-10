Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Missachtung der Vorfahrt

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 13.00 Uhr in der Wollmatinger Straße ereignete. Ein 84-jähriger Autofahrer wollte aus einem Grundstück nach links in Richtung Fürstenbergstraße einbiegen und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Pkw-Lenker, der die Straße ortseinwärts befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 48-Jährige leicht verletzt.

Singen

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am Freitagabend zwischen 19.00 Uhr und 24.00 Uhr ein am Fahrradständer beim Werkschutzhaus einer Firma in der Julius-Bührer-Straße abgestelltes, verschlossenes E-Bike der Marke "Haibike", Typ Xduro Cross RX. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Singen

Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr in der Remishofstraße ereignet hat. Eine 34-jährige Autofahrerin befuhr nach ihren Angaben die Remishofstraße in nördlicher Richtung, als sie plötzlich im Bereich der Schumannstraße einen Schlag an ihrem Fahrzeug wahrnahm. Im Rückspiegel sah sie daraufhin ein Fahrrad auf der Straße liegen. Sie stieg aus und sprach mit einem etwa 14 Jahre alten Jungen, der das Fahrrad aufhob und schließlich nach dessen Zusicherung, dass es ihm gutgehe, davonfuhr und in die Schumannstraße oder Richard-Wagner-Straße einbog. Zuvor hatte die 34-Jährige dem Jugendlichen ihre Handynummer gegeben, jedoch vergessen, nach dessen Personalien zu fragen. Der Junge, der 160-165 cm groß ist und dunkel gekleidet war, hatte ein dunkles Fahrrad mit neonfarbenem Aufdruck. Auffällig war der Lenker, an diesem waren Hörner montiert. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Zweiradfahrer stürzt

Leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Zweiradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen kurz vor 08.00 Uhr in der Bruderhofstraße. Der von der L191 kommende Leichtkraftfahrer musste aufgrund eines Rückstaus am Kreisel Bruderhof-/Remishofstraße abbremsen. Hierbei rutschte das Vorderrad des Kraftrades weg und der 17-Jährige stürzte. Vom Rettungsdienst wurde er zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An dem Leichtkraftrad entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Singen

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 4.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 15.30 Uhr im Kreuzungsbereich B 34 / B314 ereignete. Eine von der Homberger Straße kommende 18-jährige Motorradfahrerin fuhr in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei ein von rechts kommendes DRK-Fahrdienstfahrzeug, dessen 46-jährige Fahrerin sich aufgrund eines Komplettausfalls der Lichtzeichenanlage in die Kreuzung hineintastete. Bei dem Aufprall verletzte sich die 18-Jährige leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Hilzingen

Betrug durch angeblichen Microsoft-Mitarbeiter

Opfer eines Betruges wurde ein 69-jähriger Mann am Samstag in der Zeit von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Der Mann erhielt einen Telefonanruf von einem angeblichen Microsoft Mitarbeiter, der ihm mitteilte, dass sein PC von Viren befallen sei. Der unbekannte Mann brachte den 69-Jährigen schließlich dazu, die Zugangsdaten seines Onlinebanking und mehrere TAN-Nummern einzugeben. Als dem Geschädigten der lange Zeitraum komisch vorkam, prüfte er über sein Handy das Konto und stellte dabei Abbuchungen von rund 1.800 Euro fest. Er brach deshalb das Telefongespräch mit dem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter ab. Später stellte der 69-jährige fest, dass sein PC komplett gesperrt worden ist und nun auf die Werkseinstellung zurückgestellt werden muss. Ferner müssen alle Programme neu aufgespielt werden.

Gottmadingen

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, die linke Fahrzeugseite eines in der Fliederstraße geparkten Seat zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf rund 1.500 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

Rielasingen-Worblingen

Mehrere Autos beschädigt

Gleich vier Pkw (zwei Audi und zwei BMW) wurden von einem unbekannten Täter am vergangenen Wochenende in der Lindenstraße beschädigt. Die im Bereich der Einmündung Kirchgasse abgestellten Fahrzeuge wurden mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 3.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, in Verbindung zu setzen.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

