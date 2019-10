Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Erste Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autodiebstahl

Einen roten BMW Mini-Cooper im Wert von rund 10.000 Euro hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Montag zwischen 18.00 und 8.00 Uhr in Höhe des Gebäudes Oberhofstraße 17 entwendet. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Autos mit der Fahrgestellnummer WMWZB31050WK61295 und dem amtlichen Kennzeichen FN-SN 1983 geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Betrüger ergaunern Schmuck

Aufgrund einer Anzeige in einer Tageszeitung hatte eine ältere Frau vergangene Woche telefonisch Kontakt mit einer ihr unbekannten Person aufgenommen und einen Pelzmantel zum Verkauf angeboten. Daraufhin suchten zwei Männer die betagte Frau am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr im Zirbelweg auf und gaben vor, den Pelzmantel für 4.500 Euro kaufen zu wollen, falls sie mindestens 10 Gramm Gold aushändigt bekämen. Die Geschädigte übergab daraufhin den beiden Ungekannten zwei Goldringe, eine dünne Goldkette und einen Armreif im Gesamtwert von über 200 Euro. Nachdem sie von den Männern eine wesentlich geringere Summe mit der Ankündigung erhielt, den Pelzmantel am Montag abzuholen und zu bezahlen, verließen sie die Wohnung, nicht ohne noch eine amerikanische Silbermünze eingesteckt zu haben. Dies stellte die Frau jedoch erst später fest. Die beiden mutmaßlichen Täter, die dunkle Anzüge mit Krawatte trugen, sollen etwa 30 bzw. 50 Jahre alt und ca. 170 cm groß sein. Sie haben dunkle Haare und einen leicht dunklen Teint. Während der Ältere eine kräftige Figur hat und gut Deutsch sprach, soll sein jüngerer Begleiter schlank sein und schlechter Deutsch sprechen. Personen, denen die beiden Männer im Zirbelweg oder in der näheren Umgebung aufgefallen sind, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, aufzunehmen.

Friedrichshafen

Pedelec entwendet

Ein älteres, schwarzes Pedelec der Marke KTM mit schwarzem Akku unter dem Gepäcktrager im Wert von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter am Montagmittag gegen 11.45 Uhr im Tannenriedweg in Kluftern entwendet. Der Eigentümer hatte das Zweirad nur kurze Zeit hinter einer Scheune unverschlossen abgestellt. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Pedelec geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immenstaad, Tel. 07545/1700, zu melden. Friedrichshafen

Getuntes Pedelec

Wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz wurde am Montagmorgen ein 44-jähriger Pedelec-Fahrer von Beamten des Polizeireviers angezeigt, der diesen gegen 08.20 Uhr in der Ehlersstraße aufgefallen war. Wie die Polizisten feststellten, hatte der Mann sein Zweirad getunt. Dadurch setzte die Tretunterstützung nicht bei 25 km/h, sondern erst bei 30 km/h aus. Der 44-Jährige ist zwar im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, ein Versicherungsschutz für sein Pedelec bestand jedoch nicht.

Eriskirch

Nach Auffahrunfall weitergefahren

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle hat sich ein 47-jähriger ausländischer Lkw-Lenker zu verantworten, der am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der B 31 in Höhe Eriskirch bei stockendem Verkehr aus Unachtsamkeit auf den BMW eines gleichaltrigen Autofahrers aufgefahren war und dabei einen Fremdschaden von rund 1.000 Euro angerichtet hatte. Mehrere Versuche des Pkw-Lenkers, den Lastwagenfahrer zum Anhalten zu bewegen, scheiterten. Erst einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen gelang es schließlich, den Lkw zu stoppen.

Langenargen

Unbekannter Autofahrer erfasst Radfahrerin und flüchtet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr in Langenargen ereignet hat und bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Der oder die Fahrerin eines weißen Kleinwagens war vom Schützenweg kommend nach rechts in die Friedrichshafener Straße in Richtung Langenargen eingebogen und hatte hierbei den Vorrang der auf dem Radweg aus Richtung Langenargen herannahenden Radfahrerin missachtet. Bei der Kollision mit dem Pkw kam die Frau zu Fall, erlitt zum Glück aber nur leichtere Verletzungen. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher, an dessen Kleinwagen die Frontschürze beschädigt sein müsste, geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/93160, in Verbindung zu setzen.

Langenargen

Alkoholisierter Autofahrer

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen bei einem 43-jährigen Autofahrer fest, den sie am Montagabend gegen 20.15 Uhr auf der Friedrichshafener Straße anhielten und überprüften. Ein Alkoholtest ergab nahezu ein Promille, weshalb die Polizisten die Weiterfahrt des Mannes untersagten und ihn anzeigten. Er hat nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot zu rechnen.

Kressbronn

Tätliche Auseinandersetzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 25-Jährigen, der am späten Montagabend gegen 22 Uhr mit seiner ehemaligen Freundin in Streit geraten war. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige die Frau gewürgt und mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben, wodurch diese leicht verletzt wurde. Die Ermittlungen der Polizei, die den 25-Jährigen nicht mehr antreffen konnte, dauern an.

Kressbronn

Auto zerkratzt

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag hat ein unbekannter Täter die Motorhaube sowie die Fahrertür eines beim Haltmaierhof in Kressbronn abgestellten Pkw zerkratzt und dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 20 und 10 Uhr Verdächtiges bei dem Hof beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, zu melden.

Immenstaad

In Wohnung eingebrochen

Am Montagvormittag zwischen 07.30 Uhr und 13.10 Uhr ist ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Altenbergstraße in Kippenhausen eingedrungen und hat aus einem Zimmer, dessen Tür er zuvor aufgehebelt hatte, rund 400 Euro Bargeld entwendet. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße aufgefallen ist, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

Deggenhausertal

Betrunkener verursacht Unfall

Nahezu 3,5 Promille ergab der Alkoholtest eines 42-jährigen Autofahrers, der am Montagmorgen gegen 08.20 Uhr einen Verkehrsunfall im Deggenhausertal verursachte. Der Mann hatte die K 7754 von Wittenhofen kommend in Richtung Azenweiler befahren und war in Höhe des Weilers Oberweiler zunächst nach rechts von der Straße abgekommen, wo er einen Leitpfosten überfuhr. Nachdem er anschließend mehrfach auf die Gegenfahrspur geriet, kam er erneut nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter, überfuhr einen Weidezaun und blieb nach etwa 50 Metern in einer Jungbaumschonung stehen, nachdem das Fahrzeug neun der Bäume überrollt hatte. Die Polizei veranlasste bei dem erheblich alkoholisierten Pkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und behielt den Führerschein ein. Das Auto musste von einer Abschleppfirma aufgeladen und abtransportiert werden.

Uhldingen-Mühlhofen

Autofahrerin erfasst Kind

Zum Glück nur leichtere Verletzungen erlitt ein 11-jähriges Mädchen am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Mühlhofen. Das Kind war aus einem Linienbus an der Bushaltestelle "Mühlhofen-Sternen" in der Daisendorfer Straße ausgestiegen und vor dem Bus auf die Fahrbahn getreten. Dabei wurde sie vom Pkw einer 53-jährigen Autofahrerin seitlich erfasst, die vom Kreisverkehr kommend an dem mit Warnblinklicht stehenden Omnibus vorbeifahren wollte. Das Mädchen, das auf die Fahrbahn geschleudert wurde, ist vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, konnte dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Überlingen

Gestürzte Leichtkraftradfahrerin

Laub auf der regennassen Straße wurde einer 16-jährigen Leichtkraftradfahrerin am Montagmorgen gegen 07.40 Uhr in der Rauensteinstraße zum Verhängnis. Die Jugendliche war von der Frohsinnstraße kommend in Richtung Schulzentrum gefahren und beim Vorbeifahren an einem haltenden Pkw mit ihrem motorisierten Zweirad ins Rutschen gekommen. Die 16-Jährige setzte zunächst ihre Fahrt fort, musste aber später vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Überlingen

Sattelzug schrammt Leitplanke

Sachschaden von über 2.000 Euro ist am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr entstanden, als ein 39-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der B 31 von Überlingen in Richtung Meersburg fuhr und an der Fahrbahnverengung einer Baustelle nach rechts von der Straße abkam. Der Lkw schrammte mehrere Meter an der Leitplanke entlang und beschädigte ein Verkehrszeichen. Die Fahrbahn wurde auf einer Länge von einhundert Metern stark verschmutzt.

