Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Beifahrein und zwei leicht verletzten Autofahrern

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Tage, 03. Juli 2019, gegen 09.25 Uhr, hat sich im Wohngebiet Harskhörn (Tempo-Zone 30)in Norderstedt, auf der Kreuzung Kiefernweg, Tannenallee ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 46jährige Norderstedterin befuhr mit ihrem Pkw Mitsubishi Spacestar den Kiefernweg aus Richtung der Straße Am Hange und passierte die Kreuzung Tannenallee geradewegs. Dabei kam es zu einem frontseitlichen Zusammenstoß mit einem Pkw VW Caddy, dessen 22jähriger Fahrer aus Ellerau die Tannenallee in Richtung der Feldstraße befuhr und somit gemäß der Regel "rechts vor links" vorfahrtberechtigt unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen der Norderstedterin herumgeschleudert und kam wenige Meter von der Kreuzung entfernt in Dachlage in die unfallbedingte Endstellung. Die Beifahrerin wurde dabei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt und von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen. Ein herbeigerufener Notarzt versorgte die 44jährige Mitfahrerin aus Norderstedt, die sodann in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die beiden beteiligten Fahrer wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Höhe wird derzeit auf 15.000 Euro beziffert. Die Kreuzung musste für die Bergungs- und Rettungsarbeiten bis 10.30 Uhr voll gesperrt werden. Eingesetzt waren zwei Streifenwagen, ein Notarztteam und ein Einsatzzug der Feuerwehr.

