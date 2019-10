Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Sigmaringen

Unfall - Zeugenaufruf

Um Hinweise zu einem Unfall mit Fahrerflucht am Montag gegen 11.50 Uhr in der Leopoldstraße sucht derzeit die Polizei Sigmaringen. Die bislang unbekannte Fahrerin eines roten VW Polo, die vom Kreisverkehr kommend in Richtung Zoller-Hof unterwegs war, beschädigte in Höhe einer Linkskurve einen ordnungsgemäß geparkten Peugeot beim Vorbeifahren. Anschließend fuhr sie weg, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Bei der Fahrerin handelte es sich um eine ca. 70-jährige Frau mit Sonnenbrille, sie war alleine im Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Sigmaringen

Auto beschädigt

Rund 3500 Euro Sachschaden verursachte der 53-jährige Fahrer eines Lkw am Montag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Blumenstraße. Der Lkw-Fahrer bog von der Blumenstraße nach rechts auf die Meßkircher Straße in Richtung Inzigkofen ein, dabei scherte das Heck des Lkw nach links aus und prallte gegen einen auf der Blumenstraße entgegenkommenden Pkw. Dessen Lenkerin wich noch nach rechts auf den Bordstein aus, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Auf Grund des Ablaufs dürfte der Lkw-Lenker den Unfall nicht wahrgenommen haben und fuhr in Richtung Inzigkofen weiter. Er konnte jedoch kurz darauf ermittelt werden.

Gammertingen

Unfall - Zeugenaufruf

Rund 5500 Euro Sachschaden aber glücklicherweise keine Verletzten sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 15.15 Uhr auf der L 275, Höhe Einmündung L 253. Ein 20-jähriger Renault-Fahrer befuhr die L 275 von Pistre kommend und wollte vor einer leichten Rechtskurve zwei vorausfahrende Pkw und einen Lkw überholen. Als sich der 20-Jährige auf Höhe eines zu überholenden Mercedes befand, kam ihm ein dunkler Pkw entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, scherte der Renault-Lenker wieder nach rechts hinter den Lkw ein. Hierbei streifte er den Mercedes vorne links, welcher direkt hinter dem Lkw fuhr. Um Schlimmeres zu vermeiden, musste der 62-jährige Mercedes-Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten und nach rechts ausweichen. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an dem Renault falsche Kennzeichen angebracht waren und der Versicherungsschutz fehlte. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Die Polizei bittet den Fahrer des entgegenkommenden Pkw, bei dem es sich um einen schwarzen Audi oder Passat gehandelt haben könnte, sich unter Tel. 07574 921687 zu melden.

Langenenslingen

Betrug

Eine 45-jährige Frau wurde am Montag von einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter kontaktiert, welcher behauptete, dass sie zu lange keine Updates an ihrem PC durchgeführt hätte. Sie hätte nun die Möglichkeit, verschiedene Vertragsverlängerungen zu unterschiedlichen Konditionen abzuschließen. Hierfür müsse sie über eine von ihm angegebene Internetseite per Sofort-Überweisung bezahlen. Ebenso müsse sie sich mittels ihres eingescannten Ausweises verifizieren. Die 45-Jährige ging auf die Anweisungen ein, übermittelte dem Betrüger ihre Ausweisdaten und transferierte 300 Euro auf das Bankkonto. Anschließend waren alle Daten auf ihrem PC, wie Bilder und Dokumente gelöscht. Die 300 Euro wurden ebenfalls abgebucht.

Bad Saulgau

Unfall

Leichte Verletzungen erlitt ein 50-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Unfall am Montag gegen 12.45 Uhr auf der L 283 zwischen Bierstetten und Reichenbach. Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die L 283 von Reichenbach in Richtung Bierstetten, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Seitenspiegel des entgegenkommenden 50-jährigen Lkw-Fahrers. Dabei zersprang die Beifahrerscheibe und die Splitter verletzten den 50-Jährigen am Oberkörper. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 1000 Euro.

Meßkirch

Tödlicher Arbeitsunfall

Tödliche Verletzungen erlitt am Montag gegen 11.30 Uhr ein 44-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände einer Firma im Siemensweg. Gemäß den bisherigen Ermittlungen stand der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls allein auf der Ladefläche eines Lkw, um dort das Ladegut mit einem Hebekran abzuladen. Aus noch unbekannter Ursache wurde er dabei zwischen Ladegut und Kranarm eingeklemmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls aufgenommen.

