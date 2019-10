Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Fahrradfahrer stoßen zusammen - beteiligte Frau muss ins Krankenhaus

Zwei Fahrradfahrer sind am Dienstag, 22.10.2019, auf dem Radweg bei WT-Tiengen zusammengestoßen. Eine 65 Jahre alte Frau zog sich dabei eine Beinfraktur zu und kam ins Krankenhaus. Kurz nach 15:30 Uhr wollte ein 61 Jahre alter Mann an der langsamer fahrenden Frau vorbeiziehen. In diesem Moment bog diese nach links in Richtung Ettikon ab, so dass sich die Pedelecs der beiden berührten und die Frau stürzte. Sie brach sich ein Bein, der Mann blieb unversehrt. An den Rädern entstand geringer Sachschaden.

