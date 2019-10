Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Autofahrer kommt von Straße ab - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Stationär im Krankenhaus verblieb am Dienstagabend, 22.10.2019, ein 53 Jahre alter Autofahrer, nachdem er gegen 19:40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Rüttehof und Wehr von der Straße abgekommen war. Der Mann war mit seinem Renault in einer Kurve von der nassen Fahrbahn geraten und blieb unterhalb der Straße an einem Abhang hängen. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Da Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrgenommen wurde, erfolgte eine Überprüfung mit einem Alcomaten. Dieser zeigte einen Wert von knapp 0,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme folgte. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 7000 Euro verursacht.

