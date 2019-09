Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 14.09.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Verletzte bei Frontalzusammenstoß - Rödermark

Mutmaßlich ein Fehler beim Linksabbiegen war der Auslöser für einen Frontalzusammenstoß zweier Autos am Freitagnachmittag auf der B 486. Ein 37-Jähriger befuhr um 15 Uhr die L 3095 aus Eppertshausen kommend und wollte mit seinem Mercedes B-Klasse an der Anschlussstelle B 45 in diese nach links abbiegen. Ihm entgegen kam aus Urberach auf der B 486 eine 22-jährige Fahrerin eines Seats, welche die Einmündung geradeaus in Richtung Eppertshausen passieren wollte. Der aus Münster stammende Mercedesfahrer bog nach links ab und kollidierte mit der Eppertshäuserin. Deren Limousine wurde anschließend gegen einen im Einmündungsbereich auf der B 45 wartenden Opel Astra geschoben. Die junge Frau erlitt ersten Informationen zufolge leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf zirka 22.000,- Euro beziffert. Die Zu- und Abfahrt der B 45 an der Anschlussstelle L 3095 blieb für zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Dietzenbach unter 06074/837-0.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Zwei brennende Autos nach Unfall - Hanau

Ein belangloser Auffahrunfall war der Auslöser für schadensträchtige Folgeunfälle mit Verletzten und in Brand geratenen Fahrzeugen auf der B 43a am Freitagnachmittag. In Höhe der Anschlussstelle Hanau-Steinheim fuhr um 16.55 Uhr eine 18-Jährige, die mit ihrem Toyota auf der linken Spur in Richtung Dieburg unterwegs war, einem vor ihr fahrenden verkehrsbedingt abbremsenden Seat vermutlich wegen zu geringem Sicherheitsabstand auf. Ein nachfolgender Mercedes hielt hinter der Unfallstelle an und blieb dabei auf der linken Spur stehen. Der 65-jährige Fahrer eines Opels erkannte dies zu spät und fuhr in den Mercedes hinein. Ein ihm folgender BMW, den ein 50-Jähriger steuerte, krachte in den Opel und schleuderte diesen auf die rechte Fahrspur. Ein dem BMW folgender 57-jähriger Fahrer eines Ford Focus kollidierte so heftig in das Heck des 5er BMW, worauf beide Limousinen sofort in Flammen aufgingen. Diesem Szenario versuchte der 62-jährige Fahrer eines folgenden 1er BMWs auszuweichen und prallte in die Mittelleitplanken. Alle Unfallbeteiligten konnten sich aus ihren Fahrzeugen befreien. Drei von ihnen kamen ersten Erkenntnissen zufolge mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Die beiden Feuer gefangenen Autos brannten vollständig aus. Die Bundesstraße blieb ab 17 Uhr für zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Die durch die Brandhitze erheblich beschädigte Asphaltdecke der linken Fahrspur wurde gesperrt und der Verkehr danach über die rechte Fahrspur abgeleitet. Der Gesamtschaden wird auf zirka 50.000,- Euro beziffert. Die Autobahnpolizei bittet Unfallzeugen sich unter 06183/91155-0 zu melden.

Offenbach am Main, 14.09.2019, Bernd Fenske, PvD

